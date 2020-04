Brasile: Embraer avvia processo di arbitrato dopo rescissione contratto da parte di Boeing (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Embraer, la sigla statunitense ha agito "indebitamente" e "col pretesto di false accuse" per venire meno al suo impegno di chiudere la transazione e pagare il prezzo di acquisto di 4,2 miliardi di dollari, e ha minacciato azioni per rivalersi del danno. "La società ritiene che Boeing abbia adottato uno schema sistematico di ritardi e violazioni ripetute dell'Mta, a causa della mancanza di volontà di completare la transazione, delle sue condizioni finanziarie, del 737 Max e di altri problemi commerciali e di reputazione", si legge in un comunicato emesso dalla compagnia brasiliana. (segue) (Brb)