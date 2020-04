Scuola: Vacca (M5s), concorsi via più veloce per assumere docenti a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera, sottolinea in una nota: "I concorsi per la scuola sono la via più veloce per avere migliaia di docenti assunti a tempo indeterminato nelle nostre scuole già a settembre. Chi chiede di procedere diversamente, come una parte del Partito democratico e Liberi e uguali", prosegue il parlamentare, "mette a rischio questa possibilità: qualsiasi cambiamento vorrebbe dire far slittare le assunzioni di molti mesi e rinviarle di almeno un anno. Le misure adottate per la fase 2 dell'emergenza coronavirus e la disponibilità di spazi adeguati non comportano alcun intralcio alla possibilità di svolgere tali prove in tutta sicurezza. Anche altri enti e dicasteri stanno predisponendosi a prove selettive da tenersi nei prossimi mesi: la decisione di procedere tramite concorso, come previsto dalla Costituzione - osserva Vacca - non solo è stata condivisa con la maggioranza di governo già con l'ex ministro Fioramonti, ma soprattutto va nella direzione di assicurare una selezione fondata sulla qualità della classe docente, che è l'ingrediente principale per una scuola capace di affrontare le sfide che abbiamo davanti". (Com)