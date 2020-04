Iran: oltre 700 morti a causa dell’ingestione di metanolo usato come cura contro il coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iran, il governo impone ai produttori di metanolo di aggiungere un colore artificiale ai loro prodotti in modo che il pubblico possa distinguerlo dall'etanolo, il tipo di alcool che può essere usato per pulire le ferite. L'etanolo si trova nelle bevande alcoliche, sebbene la sua produzione sia illegale in Iran. Alcuni venditori illegali usano il metanolo, aggiungendo candeggina per mascherare il colore aggiunto durante la produzione prima di venderlo come potabile. Il metanolo può anche contaminare l'alcol da fermentazione naturale. Il consumo di alcol è generalmente vietato in Iran. Tuttavia, le minoranze cristiane, ebree e zoroastriane possono bere bevande alcoliche in privato. A seguito dell’esplosione dalla pandemia di coronavirus, il governo iraniano ha annunciato che avrebbe rilasciato rapidamente l'autorizzazione per nuove fabbriche di alcol destinato a prodotti farmaceutici e igienizzanti. (Res)