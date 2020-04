Trasporto aereo: Mef, depositata la lista per la nomina del Cda di Enav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enav convocata per il prossimo 21 maggio, in quanto titolare del 53,28 per cento del capitale ha provveduto, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a depositare presso la sede della società la lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. La lista è composta da Francesca Isgrò, Paolo Simioni, Angela Bergantino, Fabio Pammolli, Giuseppe Lorubio e Laura Cavallo. Il dicastero ha inoltre espresso un sentito ringraziamento al presidente Nicola Maione, all’amministratore delegato Roberta Neri e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e i risultati ottenuti, apprezzati dal mercato e investitori. (Com)