Coronavirus: Conte, allo studio un piano per l'infanzia

- “Stiamo studiando un piano per l'infanzia, delle misure oltre a quelle contenute nel decreto 'Cura Italia' per cercare di sostenere le famiglie, perché ci rendiamo conto delle difficoltà di avere i figli a casa che non vanno a scuola. È un fatto su cui le famiglie non erano preparate ed è un'emergenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine della sua visita alla prefettura di Milano. “Prima di venire qui - ha spiegato Conte - ho avuto una video conferenza con l'osservatorio per le famiglie e una delegazione di parlamentari per quanto riguarda le misure per l'infanzia, in particolare penso ai ragazzi e alle ragazze che vanno a scuola e cerchiamo di affrontare in prospettiva l'estate”. (Rem)