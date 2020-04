Roma: Raggi, da oggi domande per "bonus affitto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi a Roma si può presentare domanda per il "Bonus Affitto", destinato ai cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus. "È un contributo straordinario che aiuterà tante famiglie a pagare una parte delle mensilità di affitto dovute per la casa in cui abitano - scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi -. Finora sono state già protocollate più di 4 mila domande online mentre quelle presentate in via cartacea sono state solo 57. C’è tempo fino al 18 maggio per richiedere il Bonus, che varrà sia per alloggi di proprietà privata che pubblica. Se avete un computer, un tablet o uno smartphone, vi consiglio dipresentare la domanda online direttamente sul sito di Roma Capitale. È una procedura semplice che evita gli spostamenti e facilita l’erogazione del contributo. Se invece - spiega ancora il sindaco - non avete accesso a un computer o una stampante, potete rivolgervi a una delle oltre 120 edicole convenzionate, presenti su tutto il territorio: lì potrete trovare i moduli per la domanda da compilare e presentare nel Municipio di appartenenza. Sul portale di Roma Capitale troverete il bando con tutti i requisiti per richiedere il contributo e l’elenco delle edicole aderenti". Infine, Raggi ringrazia "l’assessora al Patrimonio e alle politiche abitative Valentina Vivarelli per il lavoro che sta portando avanti a supporto dei cittadini. Abbiamo introdotto strumenti nuovi, come la procedura online, per facilitare le richieste delle famiglie e aiutarle a ottenere - conclude Raggi - un contributo importante, un sostegno concreto per affrontare le difficoltà di questo periodo".(Rer)