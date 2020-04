Coronavirus: Usa, Regeneron e Sanofi testano trattamento con farmaco per l'artrite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esperimento per curare pazienti affetti da Covid-19 con un farmaco per per l'artrite reumatoide non è andato a buon fine. Il test, portato avanti in una piccola clinica cinese a febbraio, ha visto molti pazienti morire per un sovraccarico del loro sistema immunitario e un collasso polmonare. Lo riporta un'inchiesta del "New York Times". Uno di questi farmaci, il sarilumab, è commercializzato negli Stati Uniti come Kevzara ed prodotto dai colossi Regeneron e Sanofi, indicano che non aiuta i pazienti ricoverati in ospedale ma che non usano i ventilatori. Il direttore scientifico di Regeneron, George Yancopoulos, ha dichiarato che farmaci come il sarilumab sono progettati specificamente per l'artrite. "Il riutilizzo dei farmaci esistenti non ha avuto una storia di successo nell'industria farmaceutica", ha affermato. (segue) (Nys)