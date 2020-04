Coronavirus: Usa, Regeneron e Sanofi testano trattamento con farmaco per l'artrite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, sia Regeneron che Sanofi hanno deciso di ottenere dati più affidabili di quelli provenienti dalla Cina, e hanno deciso di portare avanti i propri studi clinici. I risultati della prima sperimentazione, su 600 malati di Covid negli Stati Uniti, sono attesi per l'inizio di giugno. Le aziende stanno anche conducendo un secondo studio controllato del farmaco contro l'artrite in 400 pazienti in condizioni critiche al di fuori degli Stati Uniti. I risultati preliminari saranno disponibili nel terzo trimestre, affermano le società. Sanofi e Regeneron hanno anche progettato un farmaco anticorpale monoclonale mirato specificamente al coronavirus, allo stesso modo in cui hanno progettato l'unico farmaco che ha funzionato contro l'Ebola. Le prove cliniche del farmaco inizieranno a giugno. (Nys)