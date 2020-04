Coronavirus: Fontana consegna a Conte documento elaborato da tavolo ‘patto sviluppo’ Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco i punti principali del documento consegnato dal governatore Attilio Fontana al presidente Giuseppe Conte: Sostegno alle famiglie: asili nido, servizi per l’infanzia, scuola e necessità di coniugare il rientro al lavoro dei genitori con la gestione dei figli e ipotesi di congedi parentali: il 50 per cento della retribuzione non è sufficiente; Sostegno alle imprese: necessità di rispondere in tempi rapidi alle richieste delle aziende e semplificazione per far ripartire i cantieri e le attività produttive; Trasporto Pubblico Locale: necessità di definire chi può occuparsi, e con quale titolo (i funzionari / controllori delle aziende di trasporto non sono pubblici ufficiali), dei controlli all’ingresso delle stazioni e sui mezzi pubblici e del mantenimento delle distanze al loro interno. (Rem)