Coronavirus: Bordoni (Lega), con mascherine a 50 centesimi governo non ha capito nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta delle mascherine a 0,50 centesimi sono la prova che Conte e il suo staff di scienziati, che poco hanno capito del virus, sono completamente scollegati dal mondo e non hanno la minima idea della vita reale". Lo afferma, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "Chi siede al Governo vuole tornare all'economia di guerra e distruggere le filiere italiane? Basta con le task force esperti, serve confronto con il Paese - aggiunge Bordoni -. Chiunque avesse contezza della situazione capirebbe che proposte del genere non hanno senso di esistere. O il Governo italiano fornisce tamponi e mascherine in maniera gratuita alla popolazione oppure la smetta di mettersi a giocare sul prezzo perché così la produzione nazionale sparisce. L'allarme della Cna Federmoda è chiaro - sottolinea Bordoni -: viene vanificato ogni sforzo di riportare nel nostro Paese una produzione ormai pressoché' totalmente delocalizzata. Rischiamo di importare stracci o peggio mascherine all'ingrosso dalla Cina. Manzoni lo scrisse per il pane nei Promessi sposi. Oggi accade per mascherine. C'è un eccesso di domanda e i prezzi salgono. Ma bloccare i prezzi non è una soluzione. Ci aiuterebbe invece ripartire con la concorrenza Made in Italy e aumentare la produzione nazionale", conclude il consigliere della Lega.(Com)