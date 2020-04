Usa: il fondo sovrano dell'Arabia Saudita acquista il 5,7 per cento di Live Nation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statunitense Live Nation Entertainment, il più grande promotore di concerti al mondo, che trova ad affrontare un anno o più senza essere in grado di organizzare eventi, è finita nel portafoglio di investimenti del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che ne ha acquisito una quota da 500 milioni di dollari. Lo riporta il quotidiano "Wall Street Journal". La quota vale il 5,7 per cento della società, che ha visto le sue azioni in borsa in rialzo del 12 per cento oggi a Wall Street, dopo aver perso oltre metà del loro valore dall'inizio dell'anno. L'investimento rende il fondo saudita il terzo maggiore azionista di Live Nation, dietro Liberty Media e Vanguard. Il 2020 doveva essere l'anno migliore di sempre per Live Nation, ma il settore è stato particolarmente colpito per le restrizioni e i protocolli di distanza sociale dovuti alla pandemia di coronavirus. (Nys)