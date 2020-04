Brasile: Embraer avvia processo di arbitrato dopo rescissione contratto da parte di Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerospaziale brasiliana Embraer ha annunciato di aver avviato un procedimento arbitrale dopo che Boeing ha annullato l'accordo di acquisizione di parte della società per 5,2 miliardi. Le informazioni sono state fornite durante una conferenza con i giornalisti e sono state pubblicate in una nota indirizzata al mercato e agli azionisti. L'arbitrato è un meccanismo extra-giudiziario utilizzato per risolvere i conflitti nei negoziati senza coinvolgere la giustizia ordinaria. Il meccanismo è più veloce e non richiede alcuni protocolli giudiziari. Invece di un giudice, il processo è giudicato da una persona scelta dalle parti coinvolte e da un esperto del settore che cercano di raggiungere l'accordo migliore possibile per le società coinvolte. Il processo di arbitrato è riservato. (segue) (Brb)