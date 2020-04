Brasile: Embraer avvia processo di arbitrato dopo rescissione contratto da parte di Boeing (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana la Boeing ha annunciato di aver "esercitato i suoi diritti dopo che Embraer non ha soddisfatto le condizioni necessarie". "Boeing ha lavorato diligentemente per oltre due anni per finalizzare la sua transazione con Embraer. Negli ultimi mesi, abbiamo avuto trattative proficue ma alla fine inconcludenti sulle condizioni dell'Mta non soddisfatte. Puntavamo tutti a risolverle entro la scadenza iniziale, ma non è successo", ha dichiarato Marc Allen, vicepresidente di Boeing e presidente per la partnership con Embraer e le operazioni del gruppo. "È una profonda delusione. Ma abbiamo raggiunto un punto in cui continuare a negoziare nel quadro dell'Mta non avrebbe risolto le questioni in sospeso". (segue) (Brb)