Iran: oltre 700 morti a causa dell’ingestione di metanolo usato come cura contro il coronavirus

- La falsa convinzione che il metanolo cura il coronavirus ha provocato oltre 700 morti in Iran. O ha dichiarato il consigliere del ministero della Sanità iraniano, Hossein Hassanian. Secondo le autorità iraniane, l'avvelenamento da alcol ha ucciso 728 persone tra il 20 febbraio e il 7 aprile. L'anno scorso ci sono stati solo 66 decessi per avvelenamento da alcol. Il dato presentato da Hassanian in una intervista alla stampa internazionale, diverge da quello del ministero della Sanità, secondo cui sono almeno 525 le persone decedute per aver ingerito metanolo. Per il funzionario, tale discrepanza è dovuta al fatto che circa 200 persone sono morte al di fuori degli ospedali. L'avvelenamento da alcol è salito è aumentato di almeno dieci volte in Iran nell'ultimo anno, secondo un rapporto del governo diffuso all’inizio di aprile. In base ai dati del governo un totale di 5.011 persone hanno riscontrato problemi per avvelenamento da alcol. L'Iran sta affrontando il peggior focolaio di coronavirus in Medio Oriente con 5.806 morti e oltre 91.000 casi confermati. (segue) (Res)