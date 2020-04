Coronavirus: Fontana, visita di Conte prima? contento di averlo incontrato stasera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avvenuto stasera alla Prefettura di Milano, ha placato le polemiche sulla visita tardiva del premier nella zona più colpita dal coronavirus. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se si sarebbe aspettato prima una visita di Conte in Lombardia, Fontana ha risposto: “Non mi aspettavo niente. Sono contento di averlo incontrato questa sera”. Al momento la Regione Lombardia non pensa a ordinanze che permettano una maggiore apertura rispetto a quella annunciata dal governo: “Non credo, perché possono essere solo nel senso di maggior chiusura. Quindi per il momento no”, ha spiegato Fontana. E ai giornalisti che gli hanno chiesto se, nel caso i contagi tornassero a crescere, la Lombardia sia pronta a chiudere, il governatore ha risposto: “Ne parleremo se dovesse succedere, io mi auguro che non succeda”.(Rem)