Coronavirus: Fontana su test sierologici, impensabile quadro epidemiologico chiaro prima di riapertura

- I test sierologici che la Lombardia sta effettuando non possono dare un quadro epidemiologico chiaro prima della riapertura. Lo ha escluso il presidente della Regione Attilio Fontana, parlando con i giornalisti al termine dell’incontro alla Prefettura di Milano con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Con questi test è assolutamente impensabile. Il test epidemiologico potrebbe avere una rilevanza se si riuscisse ad avere, nello spazio di pochi giorn, almeno un milione di esami, ma purtroppo sia i tamponi sia questi test seriologici non consentono numeri del genere, quindi è già importante iniziare a dare una risposta a certi comparti, sia territoriali sia legati a certe produzioni”, ha detto Fontana. Commentando i dati dei contagi di oggi, il governatore ha aggiunto: “Io sono convinto che finché non si troverà un vaccino o una medicina noi qui dovremo imparare a convivere con questo virus che c’è e che ci sarà nei prossimi mesi. Quindi è necessario che si debba ricominciare una vita che possa essere il più possibile vicina alla normalità”. “È chiaro - ha concluso - che la buona riuscita dipenderà dal rispetto di quelle norme che sono state ripetutamente presentate, imposte, dettate e con il rispetto delle quali penso che si possano mettere insieme le due esigenze, di lavorare e di vivere in sicurezza. Questo credo che sia fondamentale”. (Rem)