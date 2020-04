Coronavirus: a Monza oltre una tonnellata di cibo per cani in dono dal Comune all’ENPA

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre una tonnellata, 1125 Kg, di cibo per cani in dono dal Comune all’ENPA di Monza. È questo il gesto di solidarietà che un cittadino monzese ha voluto fare questa mattina, sapendo che in piena emergenza l’abituale attività di fund raising svolta dai volontari del centro sta registrando un netto calo, acuito dalla sospensione delle abituali visite al canile e al gattile, meta di numerose visite didattiche soprattutto in questo periodo dell’anno. Così, grazie all’intervento di Stefano De Ponti, l’Azienda Agras Delic Spa di Genova ha destinato 375 confezioni da 3 kg di crocchette Schesir alla nostra città. Oggi i volontari della Protezione Civile le hanno trasportate nella sede del Parco Canile di via San Damiano: in accordo con l’Amministrazione Comunale il cibo per cani è destinato infatti agli amici del canile ma è anche a disposizione delle famiglie in difficoltà, che potranno ritirarlo gratuitamente facendone prima richiesta via email all’Ufficio comunale Diritti degli Animali diritti.animali@comune.monza.it. Info al numero 039/2043428. (segue) (Com)