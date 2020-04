Coronavirus: a Monza oltre una tonnellata di cibo per cani in dono dal Comune all’ENPA (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pensare anche agli animali da compagnia in questo momento di difficoltà è un gesto di grande attenzione e di sensibilità – spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore Martina Sassoli, che hanno voluto accompagnare i bancali dai magazzini dell’Economato in via San Damiano - Ringraziamo il generoso benefattore che ha voluto riconoscere l’importanza degli animali a quattro zampe nel contrasto alla solitudine dovuta anche alle restrizioni imposte dalla quarantena in questi mesi”. “Monza è una città pet-friendly e lo dimostra anche in questa occasione – aggiunge Sassoli - In città registriamo una presenza di oltre 15.000 cani: una compagnia eccezionale per tutti, anziani e bambini in primis. In questo particolare momento abbiamo voluto pensare anche alle famiglie più colpite dalla tragedia economica che il Covid-19 ha portato con sé, così chiunque avesse necessità può chiederci un aiuto: anche in questo caso il Comune sarà al suo fianco”. L’assessore Sassoli conclude con un’ultima nota di merito rivolta alla città: “Monza, ancora una volta, si è dimostrata un esempio virtuoso e di civiltà: nonostante i timori infondati dei primi momenti non si sono registrati, infatti, casi di abbandono”. (Com)