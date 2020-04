Coronavirus: Iss, Cts limitare movimento fra Regioni, blocco resta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso del bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia, ha affermato che "non è consentita la mobilità fra Regioni. C’è una maggiore flessibilità a livello regionale ma non c’è la possibilità di muoversi fra Regioni". "Ci saranno delle circolari interpretative", in merito agli spostamenti consentiti, anche sul ritorno al domicilio, ma il Cts "ha detto di limitare gli spostamenti il più possibile". (Rin)