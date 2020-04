Coronavirus: Lega, gravissimo che Conte dimentichi Cremona, la più colpita dal Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dalle agenzie di stampa che stasera il premier Conte sarà a Milano, Bergamo e Brescia, ma non nella nostra provincia, Cremona, che ricordiamo essere la più colpita dal terribile virus Covid 19. Un fatto gravissimo, che dimostra ancora una volta quanto Conte e il suo Governo abbiano ormai da tempo dimenticato il nostro territorio. Una mancanza di rispetto verso quei tanti cittadini cremonesi e cremaschi che da mesi stanno vivendo una situazione drammatica senza avere mai avuto il minimo sostegno dalle istituzioni nazionali. A nome di tutte queste persone chiediamo a Conte, oltre che una legittima spiegazione, anche le scuse". Lo dichiarano in una nota le deputate della Lega Claudia Gobbato, cremonese, e Rebecca Frassini commissario provinciale della Lega di Crema. (Com)