Coronavirus: Conte su fase due, non è questo il momento di mollare

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ribadito che "la fase 2 è la fase di convivenza con il virus, non del libera tutti. Con questo provvedimento sulle riaperture dal 4 maggio mettiamo al lavoro anche sui mezzi di trasporto 4,5 milioni di lavoratrici e di lavoratori che vanno ad aggiungersi a quelli che stanno già lavorando". "Sarà un flusso significativo", ha aggiunto il premier parlando dalla Prefettura di Milano, "che sicuramente potrebbe creare occasioni di contagio. Sarebbe irresponsabile affrontare la fase due in modo assolutamente sconsiderato, non ce lo possiamo permettere: lo dobbiamo per rispetto alle persone morte, per il dolore delle famiglie. Non è questo", ha concluso Conte, "il momento di mollare". (Rin)