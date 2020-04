Energia: ministro libanese Ghajar, gas nel Blocco 4 ancora in quantità non commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Libano è entrato nel percorso di esplorazione nelle acque libanesi nei blocchi 4 e 9 all'inizio del 2018. Secondo gli accordi di esplorazione e produzione appartenenti a queste due aree, il primo periodo di esplorazione si estende per un periodo di tre anni che termina a maggio del 2021", ha ricordato il ministro. Ghajar ha aggiunto che il rapporto dettagliato sul Blocco 4 verrà pubblicato in un secondo momento dopo aver analizzato i dati e i campioni ottenuti dal pozzo. I risultati preliminari della perforazione hanno dimostrato la presenza di gas a varie profondità all'interno degli strati geologici penetrati dal pozzo nella regione geologica al confine con la costa libanese (area del margine del bacino), il che rende questa regione una promettente regione geologica. A causa della presenza di gas in questo pozzo, gli elementi di base di un sistema geo-petrolifero sono stati confermati nel mare libanese, ma non è stata ancora verificata l'esistenza di un giacimento. Il ministro ha spiegato che il primo pozzo di esplorazione ha raggiunto uno degli obiettivi primari per cui è disegnato, che è quello di accertare la natura degli strati geologici e le somiglianze e le differenze tra loro e ciò che esiste nel bacino di Levantino, che migliora la comprensione della realtà geologica di una parte del mare libanese. Il ministro ha sottolineato che i dati geologici e petro-fisici ottenuti dalla perforazione del pozzo sono una ricchezza di informazioni che contribuiranno a migliorare le possibilità di una scoperta commerciale nella campagna di perforazioni che proseguirà fino al 2021. (Res)