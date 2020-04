Coronavirus: Conte, con la Cei ci siamo sentiti, da governo nessun atteggiamento materialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la Cei ci siamo sentiti. Non c'è alcun atteggiamento materialista i mancanza di sensibilità da parte del governo, c'è una rigidità da parte del comitato scientifico perché, secondo le statistiche, la pratica religiosa è un'importante diffusione del contagio. Lavoreremo a un protocollo per garantire la massima sicurezza a tutti i fedeli nel partecipare alle funzioni in massima sicurezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine della sua visita a Milano. (Rem)