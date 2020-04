Coronavirus: Mandelli (FI), non si neghi a fedeli presenza a messe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Andrea Mandelli, afferma: "La tutela della salute dei cittadini, che è per tutti noi la priorità assoluta, non contrasta in alcun modo con una partecipazione ordinata alle messe. Con le misure di sicurezza proposte dalla stessa Conferenza episcopale italiana", continua il parlamentare in una nota, "c'è, al contrario, la possibilità di consentire ai fedeli di riavvicinarsi a luoghi, quali sono le chiese, importanti anche per sopportare i difficili momenti che stiamo vivendo. Non si può negare agli italiani questo diritto". (Com)