Algeria: misure di contenimento contro il coronavirus estese fino al 14 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive applicate in Algeria per contenere la diffusione del coronavirus saranno prorogate fino al 14 maggio. Lo riferisce un comunicato stampa del primo ministro algerino, Abdelaziz Djerad. L'Algeria ha registrato nelle ultime 24 ore sette nuovi decessi per il coronavirus, portando il numero delle vittime a 432 dal primo caso registrato lo scorso febbraio. Altre 136 persone sono state contagiate dal virus Sars-CoV-2 nelle ultime 24 ore, mentre il totale dei casi confermati è di 3.517. Cinquanta pazienti sono guariti dalla Covid-19 tra ieri e oggi, aggiornando a 3.517 il numero delle persone dimesse. Si tratta di numeri in leggero rialzo rispetto ai sei decessi e 126 contagi registrati ieri. Per contenere la pandemia di coronavirus, le autorità hanno predisposto la chiusura dei luoghi religiosi per tutto il mese di Ramadan la prima volta dall'indipendenza.(Ala)