Coronavirus: Tria, 70 miliardi a fondo perduto alle imprese per evitare blocco sistema produttivo

- Il blocco del sistema produttivo si evita con 70 miliardi a fondo perduto alle imprese. Lo afferma l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria, discutendo con il leader di Energie per l'Italia Stefano Parisi di misure a sostegno delle imprese, durante il convegno organizzato nell'ambito del progetto "Ricostruire". "Bisognerebbe costituire un fondo per fornire alle imprese liquidità a fondo perduto ed evitare il blocco totale del sistema produttivo - sostiene Tria -. Lo Stato non può credere di evitare il collasso economico facendo indebitare le imprese. Abbiamo fatto un conto, con una dotazione del fondo di 70 miliardi lo stato potrebbe non perderne 50 di mancate entrate. Evitando il fallimento delle imprese e garantendo le entrate tributarie, lo Stato potrebbe avere un esborso effettivo di circa 25 miliardi per finanziare il fondo e mantenere in vita l'economia. Questi 70 miliardi vanno dati subito, – prosegue Tria – non possiamo aspettare il Recovery Fund che è per la maggior parte a debito e partirà l'anno prossimo. In più si devono erogare i fondi in maniera selettiva: dare i soldi a chi ha avuto danni per il coronavirus. Lo stato ha gli strumenti per farlo, e farlo subito. Bisogna sfruttare le condizioni favorevoli degli acquisti illimitati della Bce e della sospensione del patto di stabilità", conclude.(Com)