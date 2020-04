Iran-Usa: Pompeo, programma spaziale iraniano “è pericoloso, non pacifico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma spaziale dell’Iran è “pericoloso e non pacifico”. Lo ha dichiarato in una nota il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. “Per anni, l'Iran ha affermato che il suo programma spaziale è puramente pacifico e civile. L'amministrazione Trump non ha mai creduto a questa finzione. Il lancio di un satellite militare avvenuto la scorsa settimana da parte del corpo dei Guardiani della rivoluzione chiarisce ciò che abbiamo sempre detto: il programma spaziale iraniano non è né pacifico né interamente civile”. Pompeo ha sottolineato che nel febbraio 2020, il capo dell'agenzia spaziale nazionale iraniana, Morteza Berari, ha affermato che l'Iran sostiene "un uso pacifico dello spazio cosmico". Secondo Pompeo “il lancio militare più recente, sviluppato e condotto in segreto, dimostra che queste affermazioni erano bugie”. Per il responsabile della diplomazia statunitense, il lancio avvenuto la scorsa settimana segue quelli avvenuti in passato per sperimentare tecnologie in grado di lanciare missili balistici intercontinentali. “Nessun paese ha mai perseguito una capacità di lancio di missili balistici intercontinentali se non allo scopo di trasportare armi nucleari”, ha dichiarato Pompeo. “Tutte le nazioni amanti della pace devono respingere lo sviluppo dell'Iran di tecnologie in grado di realizzare missili balistici e unirsi per limitare i pericolosi programmi missilistici dell'Iran”, ha dichiarato il segretario di Stato Usa, che ha invitato la comunità internazionale a sostenere l'estensione dell'embargo sulle armi convenzionali delle Nazioni Unite all'Iran, che dovrebbe scadere a ottobre.” Il principale sponsor statale mondiale del terrorismo e dell'antisemitismo non dovrebbe essere autorizzato ad acquistare e vendere armi convenzionali. Chiediamo inoltre all'Unione europea di sanzionare gli individui e le entità che lavorano ai programmi missilistici dell'Iran”, ha aggiunto Pompeo. (Res)