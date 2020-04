Coronavirus: Iss, mascherine in ambienti in cui non possibile distanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mascherine non mediche per la popolazione sono delle barriere che ci permettono di ridurre e eliminare la possibilità di disperdere droplet nell’ambiente". Lo ha chiarito il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Le mascherine non mediche devono essere usate "in ambienti chiusi dove è difficile mantenere il distanziamento sociale", ha chiarito. Questo però "vale anche negli ambienti aperti" con concentrazione di persone. L’uso, però, "non deve dare false sicurezze: il lavaggio delle mani ed il distanziamento sono lo strumento più importante". (Rin)