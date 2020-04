Coronavirus: F. Sala, 1,2 milioni di lombardi hanno scaricato allertaLOM, 3 milioni i questionari compilati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono più di 1,2 milioni i cittadini che hanno scaricato allertaLOM, la app della Regione Lombardia per il monitoraggio della diffusione del coronavirus, mentre sono quasi 3 milioni i questionari compilati". Lo ha annunciato il vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante il consueto video messaggio per fare il punto sulla diffusione del virus chiedendo ai cittadini “lo sforzo di compilare il questionario tutti i giorni, anche se i sintomi non cambiano". (Rem)