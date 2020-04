Coronavirus: F. Sala insufficienti misure del governo per sostegno baby sitter a genitori che lavorano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le attuali misure non sono sufficienti a rispondere problema di dove o a chi lasciare i figli quando i genitori tornano al lavoro". Lo ha detto il vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio sala, durante il consueto video messaggio da Palazzo Lombardia per fare il punto sulla diffusione del coronavirus. "Occorre uno strumento che intervenga su questo punto - ha proseguito sala - c'è da pensare non solo al congedo parentale, ma anche a un sistema attraverso cui i bambini vengano accuditi mentre i genitori sono al lavoro. Su questo dobbiamo dare per forza una risposta, lo abbiamo detto al governo e lo diremo questa settimana. mi auguro che insieme troveremo una soluzione". (Rem)