Ue: Gentiloni, sospensione Patto stabilità finché durerà recessione

- Il Patto di stabilità e di crescita resterà sospeso fino a quando durerà la situazione di grave recessione. Lo ha detto il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione in commissione per i problemi economici del Parlamento europeo. La clausola generale di salvaguardia del Patto di stabilità e di crescita "viene attivata quando c'è una grave recessione che colpisce l'Unione europea in generale. Viene proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio", ha detto. "Resterà in vigore finché durerà la situazione di grave recessione", ha aggiunto. (Beb)