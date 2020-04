Sudafrica: Ramaphosa su Giorno della libertà, paese unito “come mai prima d’ora”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica è un paese unito “come mai prima d’ora” di fronte alla pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato oggi il presidente Cyril Ramaphosa in un messaggio alla nazione inviato in occasione del 26mo anniversario della fine dell’aparthied che ogni anno si celebra il 27 aprile, la data delle prime elezioni del 1994 in cui tutti i cittadini di ogni razza hanno potuto votare. “La nostra Costituzione è il difensore di tutti coloro che vivono nella nostra grande terra, siano essi bianchi o neri, ricchi o poveri, giovani o vecchi, uomo o donna, cittadino o residente. Negli ultimi 26 anni abbiamo fatto grandi progressi nella costruzione di un futuro comune in cui tutti i sudafricani hanno una parte. (...) La nostra giovane democrazia ha molto di cui essere orgogliosa, ma l'eredità devastante del nostro passato è così profonda che a volte noi stessi abbiamo scoperto di voler affrontare la sofferenza a cui ha sottoposto il nostro popolo. Povertà e disuguaglianza continuano a perseguitare la nostra terra. Anche ora, dopo tutti i progressi che abbiamo fatto, le circostanze della nascita di qualcuno determinano in gran parte dove e come viviamo, dove studiamo, dove lavoriamo e dove ci prendiamo cura quando siamo ammalati. È la più grande forma di ingiustizia. È una macchia sulla nostra coscienza nazionale”, ha detto Ramaphosa nel suo discorso. (segue) (Res)