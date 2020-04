Sudafrica: Ramaphosa su Giorno della libertà, paese unito “come mai prima d’ora” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo dello Stato, “la fine dell’apartheid nel 1994 è stato molto più che poter votare. Si trattava di rimediare ai torti del passato, di risarcimento, restituzione e rinascita. Si trattava di livellare il campo per il bambino nero e il bambino bianco e assicurarsi che ciascuno di loro avesse pari possibilità nella vita. La promessa che abbiamo fatto il 27 aprile 1994 non può più essere rinviata. Dobbiamo rendere reale il diritto di tutte le nostre persone all'assistenza sanitaria, al cibo, all’alloggio, all'acqua, alla sicurezza sociale e alla terra”, ha osservato il presidente sudafricano, dicendosi certo che il suo paese sia più che in grado di costruire una società più equa in cui questi diritti vengano realizzati. Finché ciò viene ritardato, la libertà per alcuni è libertà per nessuno”, ha aggiunto. “In questo giorno della libertà, ci troviamo impegnati in una lotta che ha messo a fuoco la povertà e la disuguaglianza che ancora affliggono la nostra società. La pandemia di coronavirus ci costringe a confrontarci con questa realtà. Sebbene stiamo certamente sfidando tutti la stessa marea, non siamo stati colpiti allo stesso modo da questa pandemia”, ha affermato. (segue) (Res)