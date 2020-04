Sudafrica: Ramaphosa su Giorno della libertà, paese unito “come mai prima d’ora” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune persone “sono state in grado di sopportare il blocco imposto dal coronavirus in una casa confortevole con un frigorifero ben fornito, assistenza medica privata e apprendimento online per i loro bambini, mentre per milioni di altri questo è stato un mese di sofferenza, di persone che non lavorano, di famiglie che lottano per sopravvivere e di bambini che vanno a letto e si svegliano affamati”, ha detto Ramaphosa, sottolineando che le misure di aiuto sociale da 26 miliardi di dollari annunciate la scorsa settimana riguardano tanto la riduzione del divario di disuguaglianza quanto il sostegno ai cittadini vulnerabili durante questo periodo. “Ogni giorno che passa questa esperienza ci insegna molto su noi stessi, sulla nostra società e sul nostro paese. Stiamo imparando i limiti della nostra resistenza, le nostre relazioni con gli altri e la nostra stessa nazione. Le vere lezioni di questa esperienza non riguarderanno solo la necessità del distanziamento sociale, il corretto lavaggio delle mani e il controllo delle infezioni. Esse riguarderanno anche la possibilità di trasformare questa crisi in un'opportunità per investire in una nuova società, una nuova coscienza e una nuova economia. In questa nuova società, i privilegiati non possono permettersi di chiudere gli occhi sulla difficile situazione dei poveri e dormire sonni tranquilli di notte. Questo è il momento in cui dovremmo lavorare attivamente per costruire un paese giusto. In questa nuova società, la fornitura di servizi al nostro popolo è la priorità principale del governo”, ha concluso il capo dello Stato. (Res)