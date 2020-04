Coronavirus: aumenta il contagio nel Caucaso, Armenia prime per numero di casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Armenia nell'ultimo giorno il numero di casi confermati di contagio da coronavirus è aumentato di 62 unità, raggiungendo quota 1808. Nelle ultime 24 ore è morta un'altra persona, portando il conto delle vittime a 29. Sono 848 i pazienti guariti, 931 proseguono i trattamenti. Il numero totale di contagi da coronavirus in Azerbaigian è aumentato a 1678, con 33 casi rilevati nelle ultime 24 ore. Il numero delle vittime del coronavirus è aumentato a 22. Sono 1.162 le persone finora guarite, mentre 494 continuano il trattamento negli ospedali del paese. In Georgia il numero di persone contagiate è salito a 496, dieci nelle ultime 24 ore. Sono 149 le persone guarite, mentre il numero delle vittime è salito a sei morti. Sono sotto sorveglianza medica 571 cittadini georgiani. (Res)