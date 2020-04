Corea del Nord, cosa c’è dietro le voci sulla sorte di Kim Jong-un?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non smettono di rincorrersi le indiscrezioni sulla sorte del leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. In attesa di smentite convincenti da Pyongyang, le informazioni sono scarse e spesso di incerta provenienza. Dopo le voci su un’operazione chirurgica cui Kim sarebbe stato sottoposto lo scorso 12 aprile, nei giorni scorsi più fonti, soprattutto cinesi, hanno dato il leader nordcoreano per morto. Nelle ultime ore, invece, sono giunte – in particolare dalla vicina Corea del Sud - nuove indiscrezioni secondo cui Kim Jong-un non solo sarebbe vivo, ma sarebbe anche in buona salute. Ad ogni modo, la ridda di voci di questi giorni sembra indicare che qualcosa a Pyongyang sta succedendo e apre una serie di scenari che potrebbero avere importanti conseguenze sul futuro della regione.Una delle ipotesi che gli analisti stanno valutando è quella legata a una possibile “congiura di palazzo” a Pyongyang. Lo scenario di un vero e proprio golpe è da escludere, perché tutte le fonti di intelligence sono concordi nell’indicare che in Corea del Nord non sono stati registrati movimenti militari significativi prima e dopo l’11 aprile, la data a cui risale l’ultima apparizione pubblica di Kim. Tuttavia, è legittimo ipotizzare che vi sia stato un tentativo, forse fallito, di estromettere dal potere il leader nordcoreano. Tale supposizione va inquadrata in uno scenario in cui Kim Jong-un è diventato a tutti gli effetti un interlocutore degli Stati Uniti. Nel corso della sua presidenza, Donald Trump ha incontrato tre volte Kim, l’ultima nella zona demilitarizzata lungo il 38mo parallelo il 30 giugno dello scorso anno, quando è stato il primo capo della Casa Bianca in carica a visitare la Corea del Nord. I due leader hanno riavviato le trattative sulla denuclearizzazione della Penisola coreana, ma i colloqui sono entrati in fase di stallo nell’autunno successivo.Molti osservatori negli Stati Uniti ritengono che il deragliamento delle trattative sia stato opera della Cina. Con Kim Jong-un al potere a Pyongyang, la Repubblica popolare ha visto ridimensionarsi la propria influenza sulla Corea del Nord. Negli ultimi anni la Cina si è mostrata sempre più preoccupata dalla possibilità che le minacce missilistiche di Kim spingessero gli Stati Uniti ad accrescere la loro presenza militare nell’Estremo Oriente. Nel corso del 2018 il presidente cinese Xi Jinping non ha mai visto Kim. L’ultimo incontro tra i due (sono cinque in totale) risale al giugno del 2019, pochi giorni prima di quello tra il leader nordcoreano e Trump. “Xi non ha fatto alcuno sforzo per far progredire i negoziati bilaterali tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord o per incoraggiare Pyongyang a denuclearizzarsi – sottolineava nell’ottobre scorso il quotidiano statunitense “The Hill” –. Le sanzioni da parte della Cina contro la Corea del Nord, nel frattempo, sono rimaste lettera morta. E gli alti funzionari Usa lo hanno notato”. Lo scorso ottobre Randall Schriver, assistente segretario alla Difesa Usa per gli Affari di sicurezza dell’Indopacifico, dichiarava che Washington si attende che la Cina “faccia meglio” nell’attuazione delle sanzioni sulla Corea del Nord, in particolare in materia di “controllo dei trasferimenti di beni da nave a nave nelle sue acque territoriali”. “Credo ci siano molti modi in cui la Cina può aiutarci a fare pressione su Pyongyang perché abbia un atteggiamento più costruttivo nei colloqui, qualora questi dovessero ripartire. Per ora non vediamo nulla di tutto questo”, osservava Schriver.Negli ultimi tempi, pur nel quadro della crisi internazionale legata alla pandemia di coronavirus, gli Stati Uniti hanno cercato di rilanciare i colloqui con la Corea del Nord. Durante la riunione virtuale dei capi delle diplomazie del G7 di fine marzo, il segretario di Stato Mike Pompeo ha lanciato un appello a tutti i paesi del gruppo perché “restino uniti nel chiedere alla Corea del Nord di tornare al tavolo dei negoziati” e perché “s’impegnino ad applicare la necessaria pressione economica e diplomatica contro il programma nucleare e quello balistico” di Pyongyang. La Corea del Nord ha risposto con un nuovo test missilistico. Nessuna delle nove testate provate a marzo aveva la gittata necessaria per minacciare gli Usa, ma quello di Pyongyang è apparso come un chiaro messaggio a Washington, non necessariamente di chiusura a una ripresa del dialogo. Pochi giorni dopo, la sparizione di Kim Jong-un. Va rilevato come le voci più insistenti sulla morte del leader nordcoreano siano giunte dalla Cina, anche se mai da fonti ufficiali.Il caso più eclatante è quello di venerdì 24 aprile. Una giornalista cinese, Qing Feng, vicedirettrice dell’emittente satellitare di Hong Kong “Hkstv” e nipote dell’ex ministro degli Esteri Li Zhaoxing, alla guida della diplomazia di Pechino tra il 2003 e il 2007 sotto la presidenza di Hu Jintao, in un post pubblicato sulla piattaforma social cinese Weibo ha scritto di avere fonti “molto solide” secondo le quali Kim sarebbe morto. Pyongyang, secondo tale ricostruzione, starebbe prendendo tempo prima di dare l’annuncio ufficiale. Qing Feng ha ricordato come questa non sia una novità: nel 1994 la Corea del Nord attese 34 ore prima di dare notizia della morte dell’allora leader Kim Il-sung, nel 2011 ci vollero 51 ore prima dell’annuncio del decesso del suo successore Kim Jong-il. Le autorità di Pechino, invece, si sono chiuse nel più stretto riserbo: oggi Geng Shuang, portavoce del ministero degli Esteri, si è limitato a dire che la Repubblica popolare “non ha informazioni da rendere pubbliche” in merito al destino di Kim Jong-un.Dagli Stati Uniti, invece, emergono voci contrastanti. L’emittente “Cnn”, citando fonti d’intelligence Usa, è stata tra le prime a dare notizia dei problemi di salute del leader nordcoreano. Il presidente Trump, tuttavia, ha sempre colto ogni occasione possibile per ridimensionare la portata delle indiscrezioni su Kim e per augurare a quest’ultimo buona salute. “Credo che la notizia non sia corretta. Mi dicono che hanno usato vecchi documenti”, ha affermato la scorsa settimana riferendosi alle rivelazioni della “Cnn”. Una posizione ancor più ferma è stata assunta dalla Corea del Sud, che con il presidente Moon Jae-in (reduce da una netta vittoria alle elezioni legislative di questo mese) sembra avere tutta l’intenzione di favorire il rilancio dei negoziati tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Secondo Moon Chung-in, consigliere speciale per la sicurezza nazionale della presidenza di Seul, Kim “è vivo e sta bene”. Il funzionario ha spiegato alla stessa “Cnn” che Kim si è trattenuto in questi giorni a Wonsan, come ipotizzato da alcune indiscrezioni e come suggerito da immagini satellitari che avrebbero ripreso proprio in quella località costiera il convoglio ferroviario speciale riservato al leader nordcoreano. Il ministro sudcoreano dell’Unificazione, Kim Yeon-chul, ha ribadito a sua volta oggi che Seul è “fiduciosa” delle proprie valutazioni, che ha formulato “sulla base di un complesso processo di raccolta di informazioni d’intelligence”.Un’altra ipotesi dietro la sparizione dalla scena pubblica di Kim Jong-un arriva da Park Yeon-mi, giovane attivista e scrittrice nordcoreana che vive dal 2014 negli Stati Uniti. Anche lei sostiene che il leader di Pyongyang “è vivo e in buona salute”, ma si starebbe “nascondendo” per il timore di essere contagiato dal coronavirus. “Secondo le mie fonti – afferma la dissidente – il codardo ed egoista dittatore Kim Jong-un non è morto e non è nemmeno malato. Si sta nascondendo nel timore di contrarre il Covid-19”. In Corea del Nord ufficialmente non vi sono casi registrati di contagio da coronavirus. Per Park, tuttavia, il virus si sta diffondendo nel paese “in maniera incontrollata”. “Kim Jong-un sta lasciando che il suo popolo muoia mentre pensa a salvarsi da solo. Tornerà presto a farsi vedere per mostrarci che ci sbagliavamo sul suo conto. Non bisogna dargli questa soddisfazione”, scrive l’attivista in un altro tweet. Proprio oggi, peraltro, la Cina ha inviato kit di tamponi per la rilevazione del Covid-19 in Corea del Nord “in caso di necessità futura”, come annunciato dallo stesso portavoce della diplomazia di Pechino Geng. (Res)