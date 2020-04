© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà in videoconferenza mercoledì dalle ore 16 alle ore 18,30 per la discussione sullo stato di emergenza epidemiologica Covid19. I lavori, come si legge in una nota della Regione Campania, saranno trasmessi in diretta streaming sul portale del consiglio regionale della Campania.(Ren)