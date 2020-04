Fase 2: Federcuochi, già 400 mila stagionali a casa, ristorazione è in agonia per chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Federazione italiana cuochi (Fic) l’apertura al primo giugno di bar e ristoranti “significa morte della ristorazione”. In una nota la Federcuochi spiega che “rimandare ancora la ripartenza del settore, già agonizzante dopo mesi di mancati incassi, vuol dire dare il colpo di grazia ad un comparto enorme, fatto di migliaia di piccole e grandi imprese che danno lavoro a centinaia di migliaia di addetti e che producono un indotto miliardario per tutto il paese”. La Federazione sottolinea, tra le altre cose, che “la nostra ristorazione ha ancora un valore, ma ogni giorno di fermo la rende sempre più debole e la svaluta sempre più. Riceviamo ogni giorno il grido d'aiuto dei nostri associati, tra loro ci sono famiglie intere impegnate nei ristoranti o nei catering rimaste senza lavoro e senza soldi, 400 mila lavoratori stagionali sono restati a casa senza alcuna prospettiva di guadagno per l'anno in corso”. Pertanto la richiesta è “che venga imposta la sospensione o almeno la riduzione degli affitti per i mesi di inattività, così come il rinvio e la riduzione dei versamenti delle imposte, di trovare insieme e presto le soluzioni più efficaci per non far collassare ristorazione e ospitalità. Altrimenti - conclude la nota - al rischio emergenza sanitaria si aggiungerà la certezza della tragedia economica".(Com)