Migranti: Frontex, registrata minore capacità Guardia costiera libica di individuare partenze

- In Libia ci sono molti migranti potenziali e la pandemia di Covid-19 ha aumentato le difficoltà, in quanto c'è minore capacità da parte della guardia costiera libica di individuare le partenze per via della situazione dovuta al Coronavirus e scontri bellici. Lo ha dichiarato, in audizione in commissione Libertà civili affari interni e giustizia del Parlamento europeo, il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, secondo il quale, tra marzo e aprile, nel Mediterraneo centrale vi è stata una riduzione degli arrivi, ad eccezione del periodo pasquale. "Vorrei porre in risalto che abbiamo dispiegato i mezzi aerei di Frontex e abbiamo individuato quatto casi di ricerca e soccorso per natanti per un totale di 250 persone a bordo. Abbiamo individuato queste imbarcazioni partite dalle coste libiche e mentre erano nella zona di ricerca e soccorso libica, noi abbiamo informato tutti i centri di coordinamento marittimi di entrambe le sponde del Mediterraneo. L'approccio di Frontex è stato quello di riferire ai centri marittimi di ricerca per poter inviare squadre di soccorso in mare", ha dichiarato Leggeri. (segue) (Beb)