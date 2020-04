Migranti: Frontex, registrata minore capacità Guardia costiera libica di individuare partenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione nel Mediterraneo centrale e in Libia, secondo la prospettiva di Frontex, è che ci sono molti migranti potenziali in Libia. Il Covid-19 ha aumentato le difficoltà. Quello che possiamo osservare è che vi è minore capacità da parte della guardia costiera libica di individuare le partenze per via del Covid-19 e degli scontri", ha aggiunto. Per quanto riguarda la parte europea, Leggeri ha evidenziato che la missione Themis è in corso, ma con dei limiti per via della pandemia. "In cooperazione con le autorità italiane abbiamo mantenuto una presenza operativa in Italia con equipaggiamento di protezione specifico per il nostro personale per proteggersi dal Covid 19. Abbiamo deciso di lasciare il personale in quella zona per un dispiegamento più lungo rispetto al periodo normale. Noi manteniamo in Italia la nostra capacità di intervento, ma ci sono state limitazioni anche per via della quarantena. Non appena ci sono sbarchi o arrivi in Italia, le persone soccorse devono seguire una quarantena", ha spiegato. (segue) (Beb)