Migranti: Frontex, registrata minore capacità Guardia costiera libica di individuare partenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leggeri ha poi parlato della missione Irini, appena nata e succeduta a Sophia. "Ho avuto una videoconferenza con il comandante di questa nuova operazione. Noi vogliamo continuare questa cooperazione, come in precedenza", ha detto e ha sottolineato che "adesso il mandato di Irini è un po' diverso dai mandati precedenti e in particolare da Sophia". Leggeri ha evidenziato che per questo si sta cercando "di approntare il sistema giuridico necessario per poter continuare la nostra cooperazione operativa in tempo reale nella misura del possibile". Inoltre, ha accennato al fatto che "c'era l'intenzione di dispiegare cellule di informazione penale, cosa che rientra nel mandato di Irini, ma per via del Covid-19 sarà estremamente difficile farlo". Infine, "sarà difficile usare i nostri ufficiali Frontex a bordo delle navi" di Irini, ma "la cooperazione con Irini verà esaminata" e "se sarà necessario elaborare delle informazioni raccolte, sarà fatto", ha concluso. (Beb)