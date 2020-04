Coronavirus: Iss, misure generalizzate in parallelo a monitoraggio locale per isolare possibili focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in risposta ad una domanda di "Agenzia Nova" ha chiarito "è giusto avere misure generalizzate, ma anche la capacità di intervenire in maniera puntuale nei contesti locali modulando" gli interventi. Nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia Brusaferro ha poi aggiunto: "La prospettiva in cui ci muoviamo è dare misure generalizzate, ma avere anche un sistema di monitoraggio locale e regionale coordinato che consente di intervenire puntualmente laddove si crea un focolaio per isolarlo".(Rin)