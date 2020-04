Coronavirus: Iss, scuola può essere luogo che favorisce diffusione virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso del bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia, ha chiarito che "la scuola per vari motivi, fra cui i momenti di aggregazione fra i ragazzi e lo spostamento degli studenti, nei modelli mostra come possa diventare un luogo che favorisce la diffusione del virus. Lo dicono diversi modelli". Sul prossimo anno scolastico "vedremo l’andamento dell’epidemia e immagineremo modelli organizzativi per evitare che la scuola possa favorire la nuova crescita dell’epidemia. Su questo - ha chiarito - sono in corso studi". (Rin)