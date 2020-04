Coronavirus: Grecia, 17 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei contagi di coronavirus in Grecia è salito a 2.534 per via 17 nuovi casi. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Salute greco, Sotiris Tsiodras, nella consueta conferenza stampa. Nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi decessi nel paese portando il totale delle vittime a 136 con un’età media di 74 anni. Tsiodras ha aggiunto che 43 persone sono attualmente in cura in reparti di terapia intensiva dopo aver contratto il virus (l'età media è di 67 anni), mentre 65 hanno abbandonato la terapia intensiva. Le autorità sanitarie hanno condotto un totale di 66.094 tamponi. Il portavoce del ministero ha affermato che il comitato di esperti ha suggerito l'uso obbligatorio delle mascherine per i locali al coperto che attirano un gran numero di persone rispetto alle future riaperture delle attività. Tsiodras ha anche proposto la riapertura graduale di scuole e università. “Il comitato consiglia inoltre l'apertura delle scuole”, ha aggiunto.(Gra)