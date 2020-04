Ue: Gentiloni, quest'anno inevitabile grave recessione in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 è inevitabile una grave recessione in Europa. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella audizione in commissione per i problemi economici del Parlamento europeo. "La situazione era già fragile prima della crisi, ma ora è evidente che è inevitabile quest'anno una grave recessione in Europa", ha detto. "Il 7 maggio saranno rese pubbliche le previsioni primaverili. Noi prenderemo come punto di riferimento le prospettive economiche del Fondo monetario internazionale (Fmi) che hanno previsto un calo del 6 per cento nelle attività economiche. Ecco perché oltre 100 paesi hanno chiesto accesso agli aiuti del Fmi", ha aggiunto. "Ci sarà una grave contrazione del Pil dell'Ue nel 2020, molto peggiore alla crisi finanziaria globale. Parliamo di un ordine di grandezza analogo alle stime del Fmi che hanno previsto un -7,5 per cento. Questo shock è esterno e simmetrico. Non ha precedenti in termini di impatto. Per questo richiede risposte senza precedenti e innovative", ha concluso. (Beb)