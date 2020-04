Il Ghana fa marcia indietro e conferma la serrata anti-Covid, si teme il picco annunciato dall'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un clamoroso dietro-front rispetto a quanto annunciato lo scorso 19 aprile, il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, ha deciso di estendere di altre due settimane le restrizioni imposte sul territorio nazionale per frenare la diffusione del coronavirus, confermando il divieto di radunarsi in pubblico e le misure contenitive in vigore nelle regioni della capitale Accra e dell’Ashanti, principali centri industriali del paese. Una decisione resa necessaria dal rapido incremento dei contagi verificatosi negli ultimi giorni, con un aumento di 271 unità fra sabato e domenica che ha portato il bilancio attuale a 1.550 casi nazionali, di cui 1.347 solo nella regione della Grande Accra. "Il governo ha prolungato la sospensione di tutti gli incontri pubblici e sociali per altre due settimane a partire da oggi e ha mantenuto le altre misure esistenti fino a quando non avremo una presa salda sulla diffusione del virus", ha dichiarato il capo dello Stato in un discorso trasmesso in diretta televisiva, nel quale ha chiesto ai cittadini di rispettare maggiormente le regole di distanziamento sociale e di indossare regolarmente la mascherina. Akufo-Addo ha inoltre annunciato la costruzione di 80 ospedali a livello nazionale e di tre centri di malattie infettive nelle regioni costiere, centrali e settentrionali per accogliere i pazienti di Covid-19.Il paese era stato il primo in Africa ad annunciare un allentamento delle restrizioni, in netta controtendenza rispetto alle grandi economie del continente (Nigeria e Sudafrica in testa), che le hanno confermate in attesa di tempi migliori. Secondo Akufo-Addo, il forte aumento dei casi registrati nelle ultime ore in Ghana dipende dalla "strategia aggressiva" di tracciamento e test avviata nel paese. “Il tracciamento dei contatti ci ha permesso di identificare e isolare le persone infette, di proteggere la popolazione da ulteriori infezioni e di contenere al meglio la diffusione del virus", ha detto Akufo-Addo ricordando che il paese di 28 milioni di abitanti è non solo il primo in Africa ad aver effettuato oltre 60 mila tamponi ma si è inoltre posizionato al primo posto nel continente per numero di test effettuati per abitanti. A titolo di confronto, con una popolazione quasi doppia il vicino Sudafrica aveva effettuato fino alla scorsa settimana poco più di 100 mila tamponi. L’alto numero di test effettuati ed il lavoro di tracciamento dei positivi era stato del resto anche l’argomento di punta scelto dal presidente nel suo discorso del 19 aprile per giustificare la revoca del blocco nelle città e nelle zone di competenza di Accra, Tema e Kumasi. “Revocare queste restrizioni non significa che stiamo abbassando la guardia", ha dichiarato il presidente ghanese, spiegando che le autorità di Accra stanno introducendo sul territorio test rapidi "per aumentare la nostra sorveglianza e intensificare gli sforzi di tracciamento dei contatti, in modo da poter isolare e trattare rapidamente i casi confermati".Criticato per la decisione anche dall'ex presidente John Dramani Mahama, il capo dello Stato aveva definito la sua strategia "prudente". "Finora è stato stabilito che il virus è stato importato fra noi da paesi stranieri e che si sta diffondendo attraverso il contatto da persona a persona. La maggior parte delle persone infette in Ghana ha sintomi lievi o nulli, mentre un un numero molto limitato di contagiati ha richiesto cure ospedaliere", aveva dichiarato Akufo-Addo, ribadendo che l'analisi dei 68.591 tamponi fino ad allora effettuati ha permesso "di comprendere meglio la dinamica del virus, di mappare la sua impronta geografica e definire i focolai attuali e potenziali", oltre che di "isolare ed educare i portatori asintomatici". Nei fatti, l’iniziale revoca delle restrizioni scelta da Akufo-Addo allineava il Ghana alla filosofia dei numerosi governi africani restii a congelare le loro economie. In Africa sub-sahariana l’esempio del Sudafrica, che per primo ha disposto un blocco totale delle attività produttive e severe misure restrittive (anche perché è il paese africano in assoluto più colpito dalla pandemia), non ha infatti avuto largo seguito, mentre ha preso piede il timore che misure troppo severe finirebbero per affamare le popolazioni, con il rischio di pericolose proteste antigovernative.Se in Kenya, dove esistono restrizioni locali a Nairobi, Mombasa ed altri centri nevralgici del paese, il presidente Uhuru Kenyatta ha dichiarato che il blocco di tutto il paese sarà “l’ultima opzione” considerata, in Benin il presidente Patrice Talon ha ancora più esplicitamente dichiarato che il paese non ha "i mezzi dei paesi ricchi" per adottare rigide misure di isolamento nella lotta contro la diffusione della Covid-19. "Per accompagnare le limitazioni della mobilità o l'isolamento, i paesi ricchi versano ingenti somme e alcuni ricorrono persino a malcelate soluzioni monetarie per prevenire il caos socio-economico altrimenti inevitabile”, aveva dichiarato Talon in un’intervista rilasciata ai media francesi, dicendosi certo che se le amministrazioni “prenderanno misure che fanno morire di fame le persone, queste finiranno molto presto per sfidarle ed infrangerle". In Kenya proteste e frequenti infrazioni hanno in effetti portato il governo ad accentuare i poteri della polizia, trovandosi in seguito ad affrontare gravi critiche per le violenze effettuate sui cittadini, mentre numerosi casi di abusi di sono verificati in Uganda, Egitto ed altri paesi. In Nigeria, dove il presidente Muhammadu Buhari ha resistito fino all'ultimo all’idea di applicare una serrata nazionale limitando le restrizioni alle città di Abuja, Lagos ed allo stato di Ogun, il blocco generale è stato di fatto imposto dai governatori dei 36 stati nigeriani, che con una decisione congiunta lo scorso 23 aprile hanno vietato per due settimane gli spostamenti da uno stato all'altro del paese.Il repentino aumento dei casi di contagio registrati in Ghana rispecchia, in ogni caso, le previsioni fatte dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che la scorsa settimana ha messo in guardia da facili entusiasmi sul bilancio relativamente basso di casi finora confermati in quasi tutti i paesi del continente. Per il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numerosi paesi dell'Africa, dell'America latina e perfino dell'Europa orientale sono ancora all'inizio della pandemia di coronavirus, mentre altri ancora in queste aree geografiche dovranno affrontare un "preoccupante rialzo" dei casi di Covid-19. Una previsione già condivisa a inizio aprile dal responsabile dell’Oms per la risposta alle emergenze in Africa, Michel Yao, che aveva osservato come i numeri dei contagi nel continente fossero in rapido aumento, rispecchiando una tendenza già evidenziata in Cina ed in Europa. Il rappresentante dell’Oms per l'Africa, Matshidiso Moeti, ha invitato da parte sua ad espandere urgentemente la capacità di test oltre le capitali dell'Africa, mentre il virus si diffonde nei diversi paesi. In questo senso il caso della Tanzania, paese dove le autorità hanno tardato ad applicare misure più rigorose e ora è si trova a dover fronteggiare un forte aumento dei contagi, viene indicato come esempio da non imitare.L’azzardo tentato, e poi abortito, da Akufo-Addo di riaprire il paese prima del tempo è, d'altra parte, collegato alle preoccupazioni di un rallentamento dell'economia nazionale in un momento in cui la crisi ha coinvolto gravemente il settore petrolifero a livello globale, settore dal quale il Ghana in gran parte dipende. Fra le economie più stabili d’Africa, il Ghana - seconda economia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) - ha da difendere una crescita fra le più sostenute fra i paesi del continente (6,5 per cento nel 2019, in leggero aumento rispetto al 6,3 per cento dell'anno precedente secondo i dati dell’Ente nazionale di statistica). Se il settore petrolifero è trainante, quello dei servizi è cresciuto del 7,6 per cento e quello dell'industria del 6,4 per cento, ambito quest'ultimo che comprende attività particolarmente sviluppate rispetto agli altri paesi africani, quali metallurgia, produzione di pneumatici o raffinazione di idrocarburi. In Ghana è peraltro presente anche una dinamica comunità imprenditoriale italiana, in parte stabilitasi alcuni decenni fa ed operativa nei settori dell’edilizia, della produzione e commercializzazione di cacao (di cui il paese è primo produttore insieme alla Costa d'Avorio) e legname. (Res)