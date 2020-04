Economia: Inps, dal 14 al 23 aprile erogati 3,4 milioni di sussidi da 600 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bonus da 600 euro in erogazione da parte dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) ammonta a un totale di circa due miliardi di euro, pari a 3,4 milioni di sussidi che sono stati erogati tra il 14 e il 23 di aprile. Lo si apprende dai dati inclusi in uno studio congiunto tra l’Istituto e la Banca d’Italia. Stando alle informazioni diffuse, si tratta per il 69,5 per cento di lavoratori autonomi, mentre la restante parte si divide tra dipendente a tempo determinato dell’agricoltura (15,4 per cento) e lavoratori dello spettacolo (0,7). Secondo lo studio, due terzi dei beneficiari sono uomini, e le regioni maggiormente interessate dal flusso dei pagamenti sono state la Lombardia, la Puglia e la Sicilia (che hanno ricevuto quasi un terzo dei sussidi), seguite da Emilia Romagna, Veneto e Campania. Il rapporto tra numero di percettori e la popolazione tra 15 e 70 anni, prosegue la nota, varia tra il 4,6 e il 14,1 per cento. (Rin)