Energia: Usa, i prezzi del Wti scendono ancora verso i 10 dollari al barile

- Il prezzo del petrolio statunitense riprende a scendere: il West Texas Intermediate (Wti) ha perso nella giornata di oggi il 17 per cento, attestandosi a poco più di 12 dollari al barile. Lo riferisce il “New York Times”, ricordando come il timore degli esperti sia che i termini di stoccaggio di Cushing, in Oklahoma, raggiungano il limite della loro capacità il prossimo mese di maggio. Il 20 aprile scorso i future sul Wti a più prossima scadenza sono finiti per la prima volta in territorio negativo. Nel frattempo, il prezzo del Brent, valore di riferimento mondiale, è calato di nove punti percentuali, poco sopra i 19 dollari al barile. La differenza di prezzo sta nel fatto che i terminal di Cushing sono raggiungibili solo attraverso oleodotti, mentre il Brent può essere stoccato anche sulle petroliere. Lo scenario è dominato dalla crisi legata alla pandemia di coronavirus, che ha ridotto drasticamente la domanda di petrolio a livello globale. Peraltro, entreranno in vigore solo a partire da venerdì primo maggio i tagli alla produzione decisi dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dai suoi partner, con in testa la Russia, per sostenere la crescita dei prezzi. L’intesa prevede la riduzione di 9,7 milioni di barili al giorno, circa il 10 per cento della produzione mondiale.(Nys)