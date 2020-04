I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: rimandato al primo giugno il processo a carico dell'attivista Tabbou - Il processo a carico dell'attivista politico algerino Karim Tabbou previsto oggi è stato rimandato al primo giugno. Lo riferisce oggi il Comitato nazionale per la liberazione dei prigionieri (Cnld). L’attivista è stato arrestato l’11 settembre 2019 per poi essere rilasciato il 25 settembre. Il giorno successivo, 26 settembre, Tabbou è stato nuovamente condotto in carcere, dove dovrà restare fino a marzo 2021, secondo quanto previsto da una condanna emessa il 23 marzo scorso. L'attivista politico è una figura di spicco del movimento pro democrazia "Al Hirak" e coordinatore dell’Unione democratica e sociale. Le autorità lo accusano di partecipazione, in periodo di pace, ad attività per la demoralizzazione dell’esercito. (segue) (Res)