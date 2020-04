© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: coronavirus, ritirate 15 mila patenti da inizio epidemia - Le unità della Guardia nazionale della Tunisia hanno ritirato 15.803 patenti di guida e 15.718 carte di circolazione, sequestrando 262 mezzi di trasporto per il mancato rispetto delle misure di contenimento e del coprifuoco. Lo ha dichiarato Houssem Jebabli, portavoce della Guardia nazionale tunisina, in un post su Facebook. I dati si riferiscono al periodo compreso tra il 24 marzo e il 26 aprile. Nella sola giornata di ieri sono state ritirate 285 patenti, mentre 715 persone sono state poste in custodia dalla polizia per il mancato rispetto delle misure di isolamento sanitario. Altre 402 persone sono state multate e 151 detenute per l‘inosservanza delle misure di chiusura temporanea degli esercizi commerciali. (Res)